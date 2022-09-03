Nevşehir'de sonbaharda kültür-sanat rüzgarı

Nevşehir Belediyesi tarafından sonbahar ve kış aylarında Nevşehirliler için birbirinden renkli kültür ve sanat etkinlikleri hazırlandı. Eylül ayından itibaren yılsonuna kadar sürecek olan konser, tiyatro, söyleşi ve fuar etkinliklerine Nevşehirliler ücretsiz olarak katılabilecek.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Eylül-Aralık döneminde gerçekleştirilecek olan kültür ve sanat etkinlikleri takvimi belli oldu. Hazırlanan program çerçevesinde Eylül ayında ilk olarak Tema Sanat ve Papakçı Konsepti'nin yapımcılığını üstlendiği “İçimizdeki Kafes” adlı tiyatro oyunu sanatseverler ile buluşacak. 17 Eylül Cumartesi akşamı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek oyunda başrolleri Murat Ergür, Ecmel İs ve Eray Türk paylaşıyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve yüzlerce yayınevinin yanı sıra Türkiye’nin önemli yazarlarının katıldığı Kitap Fuarı ise bu yıl 24 Eylül tarihinde başlayacak ve 2 Ekim 2022 Pazar gününe kadar devam edecek. Fuar döneminde çok sayıda yazar ve şair imza ve söyleşi günlerinde Nevşehirli okuyucuları ile buluşacak.

Sonbahar ve kış aylarında konser etkinliklerini de sürdürecek olan Nevşehir Belediyesi 1 Ekim 2022 Cumartesi akşamı güçlü sesi ve sahne performansıyla ‘’Gripin’’ grubu Nevşehirlilerle buluşacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ise bu kez Bengü konseri yapılacak. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek olan konserin büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Kasım ayında yapılacak ilk etkinlik ise yine bir konser olacak ve 12 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Aynı gün büyükler için Oğuz Aksaç konseri düzenleyecek olan Nevşehir Belediyesi küçükler için ise çocuk müzikalini şehirde konuk edecek.

26 Kasım Cumartesi akşamı ise Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahneleyeceği “Eyvah Yine Karıştı” adlı oyun sahnelenecek.

Burak Sergen ve Pelin Öztekin’in muazzam oyunculukları ile herkesin bir parça kendinden bir şey bulabileceği “Yanlış Çift” adlı tiyatro oyunu da 10 Aralık 2022 Cumartesi akşamı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Yılın son konseri ise 24 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. 2022 yılına veda ederken ünlü sanatçı Derya Uluğ’u Nevşehirlilerle buluşturacak olan Nevşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinliklerine 2023 yılında da tüm hızıyla devam edecek.