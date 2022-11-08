Nevşehir'de Oğuz Aksaç rüzgarı esecek

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Günleri Etkinlikleri çerçevesinde, Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Oğuz Aksaç, 12 Kasım Cumartesi akşamı Nevşehirlilerle buluşacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Günleri tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda birçok ünlü sanatçı, yazar ve tiyatro grubunu sanatseverler ile buluşturan etkinliklerin bu hafta sonu konuğu sevilen sanatçı Oğuz Aksaç olacak.

12 Kasım 2022 Cumartesi akşamı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu’nda gerçekleştirilecek olan konser saat 20.00’de başlayacak.

Konsere, üniversite öğrencilerinin yanı sıra vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek.