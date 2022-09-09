Nevşehir'de kültür rüzgarı Yanlış Çift'le başlıyor

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tiyatro Günleri, ünlü sanatçılar Burak Sergen ve Pelin Öztekin’in rol aldıkları Yanlış Çift adlı romantik komedi oyunu ile başlıyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Geçtiğimiz aylarda çok sayıda tiyatro oyununu Nevşehirli sanatseverler ile buluşturan Nevşehir Belediyesi, sonbahar ve kış aylarında da Tiyatro Günleri etkinliğini sürdürecek. Bu kapsamda ilk olarak kaleme aldığı oyunları dünyanın çok sayıda ülkesinde sahnelenen ünlü yazar Norm Foster’in ‘Yanlış Çift’ adlı oyunu 17 Eylül Cumartesi akşamı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.

Saat 20.30’da başlayacak oyun için biletler 12 Eylül Pazartesi gününden itibaren 10 TL karşılığında Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde satışa sunulacak.