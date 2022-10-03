Nevşehir'de 'Gripin' rüzgarı

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri çerçevesinde sevilen müzik grubu ‘Gripin’ hayranları ile buluştu. Konsere, başta gençler olmak üzere Nevşehirliler büyük ilgi gösterdi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Günleri devam ediyor. Nevşehirlileri Türkiye’nin ünlü sanatçı ve yazarlarıyla buluşturan etkinliklerde son olarak son dönemin en sevilen müzik gruplarından biri olan ‘Gripin’ sahne aldı.

TÜİK Meydanı’nda gerçekleştirilen konsere başta gençler olmak üzere Nevşehirliler büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ‘Gripin’ birbirinden güzel şarkılarını Nevşehirliler için seslendirirken, gençler grup üyelerinin şarkılarına coşkuyla eşlik etti.

Konser sonrasında grup üyelerine teşekkür eden Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, turizm ve tarımın yanı sıra kültürel etkinlikleriyle ön plana çıktığını belirterek, konser alanını dolduran üniversite öğrencilerine eğitim hayatlarında başarı diledi.

Savran, “Nevşehir’de yaşayan herkesi çok seviyoruz. Onların, mutluluğu, huzuru ve daha güzel bir şehirde yaşayabilmeleri için Nevşehir Belediyesi olarak tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu yıl şehrimize Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ni tercih ederek gelen çok sayıda genç kardeşimiz oldu. Onlar da artık bizlere ailelerin birer emaneti. Eğitim hayatları boyunca onların da her zaman yanlarında olacağız.” dedi.