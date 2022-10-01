Nevşehir'de Gripin heyecanı

Nevşehir Belediyesi tarafından 1 Ekim Cumartesi akşamı düzenlenecek olan halk konserinde sevilen müzik grubu ‘Gripin’ sahne alacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi’nin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ni tercih ederek eğitim hayatlarını bundan böyle Nevşehir’de sürdürecek olan gençler için düzenleyeceği konserde ünlü müzik grubu ‘Gripin’ sahne alacak. Konsere tüm vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 1 Ekim Cumartesi akşamı yine muhteşem bir konser düzenleyecek. Türkiye’nin son dönemde en çok dinlenen müzik gruplarından biri olan Gripin’in sahne alacağı konser saat TÜİK Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Saat 21.00’da başlayacak olan konser öncesinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bankamatikler önünden saat 19.30’dan itibaren vatandaşlar ve öğrenciler için ücretsiz servis kaldırılacak.