Nevşehir'de Derya Uluğ heyecanı

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Günleri Etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Derya Uluğ, bu akşam Nevşehirlilerle buluşacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve yıl içerisinde sanatseverleri birçok ünlü yazar ve sanatçı ile buluşturan Kültür ve Sanat Günleri muhteşem bir konser ile final yapıyor.

Etkinlikler kapsamında bu kez son dönemin sevilen sanatçılarından Derya Uluğ, yılın son konseri için Nevşehir’e geliyor. Bu akşam saat 19.00’da Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan konsere tüm Nevşehirliler ücretsiz olarak katılabilecek.