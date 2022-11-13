Nevşehir'de Ceviz Adam rüzgarı

Nevşehir Belediyesi, ara tatil hediyesi olarak Ceviz Adam Müzikalini çocuklarla buluşturdu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Youtube'de izlenme rekorları kıran ve çocuklara interaktif bir şekilde hem eğlendirip hem de düşündürmeyi hedefleyen “Ceviz Adam Müzikali”, eşsiz dansları, görsel şölenleri ve güçlü sahne prodüksiyonu ile hafta sonu Nevşehirli çocuklar ile buluştu.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenen müzikale Nevşehirli çocuklar büyük ilgi gösterdi. Aileleri ile birlikte Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’ni dolduran çocuklar, kahramanımız Ceviz Adam ve arkadaşları ile birlikte trafik kurallarını, su tasarrufunu, geri dönüşümün önemini ve ebeveynlerinden habersiz hareket etmemelerini öğrenci.

Müzikali çocuklar ve aileleri ile birlikte izleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, oyun sonrasında çocuklarla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Nevşehir Belediyesi olarak çocukları çok sevdiklerini söyleyen Savran, tüm çocuklara iyi bir tatil dönemi geçirmelerini diledi.