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Nevşehir'de Ahmet Şafak heyecanı
KÜLTÜR-SANAT 19.05.2023, 07:30
Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ahmet Şafak konseri, 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü yapılacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Kültür ve Sanat Günleri’, Ahmet Şafak konseri ile başlayacak.
24 Mayıs 2023 Çarşamba günü düzenlenecek olan konser Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi önünde yapılacak.
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