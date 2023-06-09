Nevşehir'de 69'uncu yıl dönümü coşkusu

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Nevşehir’in il oluşunun 69. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Onur Şan, Sevcan Orhan ve Mustafa Ceceli konserleri düzenlenecek.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Etkinlikleri, yaz aylarında birbirinden güzel konserlerle devam edecek. Hazırlanan etkinlikler çerçevesinde ilk konser 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde gerçekleştirilecek. Gün dolayısıyla 15 Temmuz Cumartesi akşamı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi önünde yapılacak olan programda Onur Şan ve Grup Dergah sahne alacak.

Nevşehir'in Bakanlar Kurulu kararı ile il oluşunun 69. yıl dönümünün kutlanacağı 20 Temmuz Salı günü akşam ise sevilen sanatçı Sevcan Orhan Nevşehirlilerle buluşacak. Ağustos ayında yapılacak olan konser programı ise 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda gerçekleştirilecek. TÜİK Meydanı’nda yapılacak olan kutlama programında Nevşehirliler Zafer Bayramı coşkusunu ünlü sanatçı Mustafa Ceceli ile birlikte yaşayacak.