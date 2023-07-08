Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni sezona hazırlanıyor

Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yetişkinlere yönelik romantik komedi türündeki yeni oyununu Ekim ayında sahneleyecek.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir’de kültürel canlılığı artırmak, gençlerin sosyal gelişimine katkı sağlamak ve tiyatroya ilgi duyan sanatseverlere destek olmak amacıyla kurulan Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni oyunu için hazırlıklarına başladı.

Ekim ayının ikinci haftasında yetişkinlere yönelik romantik komedi türünde oyununu sahneleyecek olan Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun kadrosunda 20 oyuncu bulunuyor.

Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Yaratıcı Drama ve Uygulama Tiyatro Eğitmeni Seza Derme yönetiminde hazırlıklarını Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştiriyor.