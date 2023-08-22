Nevşehir Belediyesi'nden Gençlik Kulübü Skeçleri

Nevşehir Belediyesi tarafından çocuklar ve gençler için düzenlenen Yaratıcı Drama ve Uygulamalı Tiyatro Kursu’na katılan çocuk ve gençler, 25 Ağustos 2023 Cuma akşamı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde ‘Gençlik Kulübü Skeçler’ adlı programda sahneye çıkacak.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Tiyatrosu çatısı altında, tiyatroya ilgi duyan çocuk ve gençler için düzenlenen Yaratıcı Drama ve Uygulamalı Tiyatro Kursu sona erdi. 8-20 yaş arası dileyen herkesin ücretsiz olarak katılabildiği kursta katılımcılara Yaratıcı Drama ve Uygulama Tiyatro Eğitmeni Seza Derme tarafından ses nefes egzersizleri, rol çalışmaları, oyunculuk ve yaratıcı drama etkinlikleri konularında eğitim verildi.

2 ay süren kursu başarıyla tamamlayan gençler, Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Gençlik Kulübü çatısı altında ilk kez sahneye çıkacaklar. 25 Ağustos 2023 Cuma akşamı saat 20.30’da Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan programda birbirinden eğlenceli skeçleri sahneleyecek olan gençler burada yeteneklerini sergileyecek. Programa katılmak isteyenler ücretsiz biletlerini Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nden temin edebilecek.