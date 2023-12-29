Nevşehir Belediyesi'nden 'Filistin' tiyatrosu

Tiyatro Ankebut tarafından sahneye konulan, Nurdan Albamya İnce’nin yazıp oynadığı “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” tiyatro oyunu bu akşam Nevşehir’de sahnelenecek.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Kültür ve Sanat Günleri’ etkinlikleri çerçevesinde, “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” adlı tek perdelik tiyatro oyunu bu akşam Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu’nda sahnelenecek.

İşgalci İsrail güçleri tarafından evinden zorla çıkarılmaya çalışılan ve bu uğurda büyük bir mücadele veren Filistinli Meryem Ebu Najma’nın gerçek hayat hikâyesini konu alan oyunu, 12 yaş üstü dileyen herkes ücretsiz olarak izleyebilecek.