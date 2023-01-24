Nevşehir Belediyesi'nden çocuklara özel etkinlikler

Nevşehir Belediyesi’nin çocuklar için düzenlediği etkinlikler ilgi gördü. Çocuklar Kukuli Müzikali ve illüzyon gösterisi ile keyifli bir hafta sonu geçirdi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, çocukların yarıyıl tatilini keyifli bir şekilde geçirmeleri amacıyla düzenlenen etkinliklerin ikinci gününde illüzyon gösterisi vardı. Hafta sonu Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen gösteriye aileleri ile birlikte katılan çocuklar, keyifli bir zaman geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Karnelerini alarak yarıyıl tatiline giren çocukları tebrik eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, gösteri öncesinde çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi. Nevşehir Belediyesi olarak çocukların yarıyıl tatilini keyifli bir şekilde geçirmeleri amacıyla düzenledikleri etkinliklere gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu dile getiren Savran, “Çocuklarımız bizlerin gözbebeği. Onların mutluluğu için ne yapsak az.” dedi.