Nevşehir Belediyesi'nden 15 Temmuz konseri

Nevşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenecek olan Demokrasi Zaferi Konseri’nde Onur Şan ve Grup Dergah sahne alacak.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Nevşehir’de çeşitli etkinliklerle anılacak. Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan etkinlik 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü akşam Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi önünde gerçekleştirilecek.

Saat 20.30’da Grup Dergah Konseri ile başlayacak programda 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterileri de dev ekrandan yayımlanacak.

Programda ayrıca ünlü sanatçı Onur Şan’da sahne alacak ve sevilen eserlerini o gece Nevşehirliler için seslendirecek.