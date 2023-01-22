Nevşehir Belediyesi çocukların kalbini fethetti

Nevşehir Belediyesi, çocukların yarıyıl tatilini daha verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmesi için düzenlediği etkinlik büyük ilgi gördü.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın, çocuklara karne hediyesi olarak düzenlenen Kukuli Bakkal Amca Müzikali, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi. 3 seans halinde gerçekleştirilen ücretsiz etkinliğe ilgi büyüktü. Öğle saatlerinden itibaren aileleri ile birlikte etkinliğin yapılacağı merkeze gelen çocuklara ayrıca kitap hediye edildi.

TRT Çocuk ekranlarında çocukların severek izlediği Kukuli,Tinky ve Minky karakterleri müzikalde çocukları bakkal amca ile tanıştırarak onlara eğlenceli bir zaman geçirtti.

Gün boyunca yaklaşık 2 bin 500 çocuğun izlediği müzikalde çocukların heyecanına ortak olan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da, çocuklara hediyeler dağıtarak birlikte fotoğraf çektirdi.