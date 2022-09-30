Nevşehir Belediye Tiyatrosu'ndan çocuklara özel 'Zelzele'

Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının rol aldıkları “Zelzele” adlı çocuk oyunu, 1 Ekim Cumartesi günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde amatör olarak faaliyetlerini sürdüren Şehir Tiyatrosu, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü’nde, “Zelzele” adlı çocuk oyunu ile çocukları kahkahaya boğacak. Yönetmenliğini Gökhan Eryılmaz’ın yaptığı oyun 1 Ekim Cumartesi günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek. 13.00 ve 15.000 saatlerinde iki seans olarak oynanacak tek perdelik oyunu çocuklar ücretsiz olarak izleyebilecek.

Oyunda; Mehmet Eren Çırak, Tuğba Yıldırım, Berire Gülmez, Rabia Özcan, Ali Sesveren, İbrahim Kaya, Fatih Salman, Gülsen Bayındır ve Hakan Keleş rol alacak.