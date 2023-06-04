“Nazım Hikmet” ölümünün 60. yılında anıldı

Çankaya Belediyesi usta şair ve yazar Nazım Hikmet Ran’ı ölümünün 60. yılında Milli Mücadele ve Edebiyat söyleşileri kapsamında ünlü şairin Kuvayi Milliye Destanı eseri ile andı.ANKARA (İGFA) - Usta şairin adıyla hizmete açılan Nazım Hikmet Çankaya Evi’nde gerçekleşen söyleşide Prof. Dr. Dilek Yalçın Çelik, Hasine Tekin ve Öğretim üyesi Gökçe Ulus usta şairin eserleri ile Milli Mücadeleye katkılarını örneklerle anlattı.

Vatan Şairi olarak bilinen Nazım Hikmet’in imparatorluktan bağımsızlığa giden yolda yazdığı eserlerin Milli Mücadeleye katkısının yadsınamaz olduğunu dile getiren katılımcılar ölümünün üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen toplumlar tarafından takdir gördüğünün altını çizdi.