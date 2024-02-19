“Nazif’in düğmeleri” İstanbul’da

Yazar ve koleksiyoner Tenzile Güler’in kendi aile hikâyesini kaleme aldığı ve aile yadigârı düğme koleksiyonundan kurgulanan "Nazif'in Düğmeleri Sergisi”, Rami Kütüphanesi’nde açılarak İstanbullu sanatseverlerin izlenimine sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - Bursalı yazar ve koleksiyoner Tenzile Güler’in kendi aile hikâyesini kaleme aldığı kitaptan ve aile yadigârı olan düğme koleksiyonundan kurgulanan ‘Nazif’in Düğmeleri’ sergisi, geçtiğimiz senelerde Bursa Kent Müzesi’nde ziyarete açılmıştı. Metal, ahşap, deri, sedef, cam, kumaş ve daha birçok farklı malzemeden yapılan 4000 adet düğmeden oluşan koleksiyon, şimdi de İstanbulluların izlenimine sunuldu.

Selanik'ten Bursa'ya uzanan yaşanmış bir hayat hikâyesinin sonucunda oluşan koleksiyonun yer aldığı sergi, Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Düğmenin sıradan bir obje olmaktan çıkıp, insan hayatındaki farklı yerinin bulunduğunu anlatan sergide, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile dönemin siyasi parti liderlerinin, sanatçıların, yazarların, spor camiasının, Bursalı tanınmış kişilerin bağışladığı düğmeler de yer alıyor. Nazif’in Düğmeleri Sergisi, 17 Mart 2024 tarihine kadar Rami Kütüphanesi’nde ziyaret edilebilecek.