Musul Kültür Sanat Evi temsilcilerinden AK Parti ziyareti

Irak’a bağlı Musul Kültür Sanat Evi Temsilciliği’nin yönetim kurulu üyeleri AK Parti Mardin İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek, İl Başkanı Vahap Alma ve AK Parti teşkilatı ile bir araya geldiler.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Komşu ülke sınırlarından bizleri ziyarete gelen Musul Kültür Sanat Evi Temsilciliği’nin değerli üyelerini ağırlamaktan onur duyduk. Yaptığımız görüşmede Musul ile Mardin kıyas alındığında din ve kültür anlamında çok yakın benzerliklerin olduğunu yakinen fark ettik. Aynı çatı altında birleşen farklı toplumların mozaiğini oluşturan iki il arasında daha sık diyalogların olması gerektiği ve inşallah önümüzdeki süreçte daha kalabalık bir toplulukla tekrar Mardin’i ziyaret edecek olmaları kaynaşmanın daha da pekişmesi adına olumlu olacaktır” dedi.