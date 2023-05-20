Son Dakika

Mustafa Yalçın'dan 'tarihi' belgesel

KÜLTÜR-SANAT 20.05.2023, 07:45
Mustafa Yalçın'dan 'tarihi' belgesel

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri’nin bilinmeyen değeri, Bandırma Vapuru Kaptanı İsmail Hakkı Durusu’yu anlatan bir belgesel hazırlattı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
19 Mayıs 1919’da Atatürk’ü Samsun’a çıkartan Bandırma Vapuru’nun Talas Zincidereli kaptanı İsmail Hakkı Durusu’yu anlatan 22 dakikalık belgesel, Talas Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde ilk kez gösterildi. Tarihi belgelere dayanan belgeselde hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hem de İsmail Hakkı Durusu’nun Samsun’a görevlendirilmeleri ayrıntılı olarak ele alınıyor. 

Dönemin belge ve görüntüleriyle birlikte İsmail Hakkı Durusu’nun yakınlarının hatıralarının yer aldığı belgeselde ayrıca konunun uzmanlarının görüşleriyle birlikte ilk kez yayınlanan ses kayıtları da bulunuyor.

BANDIRMA VAPURU’NDAKİ BİR DİĞER KAYSERİLİ

Hazırlanan belgeselde Bandırma Vapuru’nda Atatürk ile birlikte Samsun’a giden bir diğer Kayserili olan Tabip Yüzbaşı Behçet Adil Bey’in (Feyzioğlu) kendi ses kaydıyla İsmail Hakkı Durusu ile tanışma anına da yer veriliyor.

“Karargah kumandanımız Mustafa Kemal Paşa vapur kaptanının yanına gitmiş, kaptanın Kayserili olduğunu haber alınca bana haber yolladı. ‘Doktor gel hemşehrini buldum burada’ diye. Ben de çıktım kaptanın yanına. Kayseriliymiş kaptan. 20 seneden beri bu denizlerde kaptanlık edermiş. ‘Acaba bu dalgalar, fırtına azacak mı daha ileri gittikçe?’ diye sordum. ‘Bunlar efendim, geçmiş bir fırtınanın ulu dalgaları. Artık bundan sonra fırtına olmaz’ diye cevap verdi.” dediğini anlatan Feyzioğlu, İsmail Hakkı Durusu’nun tecrübeli bir kaptan olduğuna işaret ediyor.

 “CUMHURİYET’İN 100. YILINDA BİZİM İÇİN GÖREV OLDU”

Belgeselin son bölümünde yapılan çalışmanın önemine dikkat çeken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İsmail Hakkı Durusu’nun Talas’ın ve Kayseri’nin çok bilinmeyen bir değeri olduğuna işaret ederek, “İsmail Hakkı Durusu, İstiklal Mücadelemizin ilk kahramanlarından birisidir. Atatürk’ü Samsun’a götüren geminin Bandırma olduğu bilinir de kaptanının İsmail Hakkı Durusu olduğu bilinmez. ‘Efendi Kaptan’ın Talas’ın Zincidere’den olduğu ise hiç bilinmez. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını yaşadığımız şu günlerde bu kahramanın adını ve mücadelesini duyurmak bizim için bir görev oldu. Güzel ve önemli bir çalışma ortaya çıktı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Zincidere’nin, Talas’ın ve Kayseri’nin gururu İsmail Hakkı Durusu’yu ve bütün milli mücadele kahramanlarını bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 32 76
2. Fenerbahçe 32 71
3. Beşiktaş 33 71
4. A.Demirspor 32 63
5. Başakşehir 32 52
6. Konyaspor 33 49
7. Kayserispor 32 49
8. Trabzonspor 32 48
9. Karagümrük 32 44
10. Alanyaspor 33 38
11. Sivasspor 33 37
12. Antalyaspor 32 37
13. Kasımpaşa 32 37
14. Ankaragücü 32 36
15. İstanbulspor 32 35
16. Giresunspor 32 31
17. Ümraniye 32 27
18. Gaziantep FK 32 25
19. Hatayspor 32 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 35 75
2. Rizespor 35 67
3. Pendikspor 35 64
4. Sakaryaspor 36 62
5. Bodrumspor 35 61
6. Göztepe 35 59
7. Eyüpspor 35 59
8. Keçiörengücü 35 56
9. Manisa FK 35 56
10. Bandırmaspor 35 54
11. Boluspor 35 52
12. Tuzlaspor 35 38
13. Altay 35 37
14. Gençlerbirliği 35 37
15. Erzurumspor 35 36
16. Altınordu 35 34
17. Adanaspor 35 25
18. Denizlispor 35 20
19. Yeni Malatyaspor 35 16
Takımlar O P
1. M.City 35 85
2. Arsenal 36 81
3. Newcastle 36 69
4. M. United 35 66
5. Liverpool 36 65
6. Brighton 35 58
7. Tottenham 36 57
8. Aston Villa 36 57
9. Brentford 36 53
10. Fulham 36 51
11. Chelsea 35 43
12. Crystal Palace 36 43
13. Wolves 36 40
14. Bournemouth 36 39
15. West Ham United 36 37
16. Nottingham Forest 36 34
17. Everton 36 32
18. Leeds United 36 31
19. Leicester City 36 30
20. Southampton 36 24
Takımlar O P
1. Barcelona 34 85
2. Real Madrid 34 71
3. Atletico Madrid 34 69
4. Real Sociedad 34 62
5. Villarreal 34 57
6. Real Betis 34 55
7. Girona 34 48
8. Athletic Bilbao 34 47
9. Osasuna 34 47
10. Sevilla 34 47
11. Rayo Vallecano 34 46
12. Mallorca 34 44
13. Celta Vigo 34 39
14. Cadiz 35 38
15. Valencia 34 37
16. Almeria 34 36
17. Real Valladolid 35 35
18. Getafe 34 34
19. Espanyol 34 31
20. Elche 34 19