Mustafa Dönmez hayalindeki filmi açıkladı

Hülya Koçyiğit, TRT 2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programında konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Programın, bu haftaki konuğu, yönetmen Altan Dönmez oldu.İSTANBUL (İGFA) - Bir yönetmen olarak hep kendi duygularının peşinden gittiğini belirten Altan Dönmez ‘’Ben kendi duygularımın, kendi hislerimin kendi görsellerimin, hayal ettiğim şeylerin peşinden gittim. Ve oralarda da hep doğru sonuçlar çıktı. İnsan hissiyatı ile hareket ettiği zaman hep doğru gidiyor.’’ dedi.

Sette işin sırrının oyuncunun endişe duymaması olduğunu söyleten Altan Dönmez ‘’Oyuncuyla mutlaka karşılıklı konuşuyoruz. Karakterin öncesi neydi, sonrası ne olacak, o an neredeyiz, kimdeyiz, hangi duygudayız, hangi duyguyu takip edeceğiz, mutlaka konuşuyoruz. İyi oyuncuyla çalıştığınız zaman zaten her şey bambaşka hale geliyor. Sette oyuncunun endişe duymamasını sağlıyorum aslında. O endişe duymayınca oyuncu çağlıyor. Çünkü her oyuncunun içinde küçük bir çocuk var. O çocuk sizle oynamaya hevesli ama o çocuk endişe duyarsa oynayamıyor. Söyleneni yapar o kadar. Ben onu aslında sağladığımı söyleyebilirim. Yani benim setimde kimse endişe duymaz. Kimse yaptığı şey yüzünden gerilmez. Ben işin sırrının orada olduğunu düşünüyorum. Güven çok önemli.’’ dedi.

Yeşilçam filmlerini bir seyirci gibi izlediğini ve o filmlerdeki samimiyeti yakalayamadığımızı düşündüğünü belirten Altan Dönmez ‘’O samimiyeti yakalayabildiğimizi düşünmüyorum. Yeşilçam'da başka türlü bir samimiyet var. Bizim jenerasyonumuz Yeşilçam sayesinde erdemli olmayı öğrendi. İnsani duyguları aldık biz oradan. Mesela şu anda o tatta işler yapılsa acayip tutulacağını düşünüyorum.’’ diyerek Yeşilçam’dan bir film çekme hayalini de açıkladı. Dönmez ‘’ Susuz Yaz’ı bugün şu şartlarda çeksem diye hayal ediyorum. Eskimeyecek bir iş.’’ dedi. Ünlü yönetmen ‘’Şu an, al sana bu kadar bütçe ne yapmak isterdin, deseler Mustafa Kemal Atatürk’ün ya da 57.Alay’ın filmini yaparım.’’ dedi.

Altan Dönmez, Türkiye’nin dizi sektöründe çok önemli bir yerde olduğunu belirterek ‘’Bizdeki oyuncular, yönetmenler, sanat yönetmenleri, yazarlarımız, dünya standartlarında. Gerçekten Hollywood'un gelip burayı keşfetmesi lazım. Yüz elli, iki yüz ülkede bizim işlerimiz oynuyor.’’ dedi.