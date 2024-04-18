Muratpaşa’da yılsonu konserleri

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Türk halk müziği korosu ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konseriyle Gitar Orkestrası müzikseverlerle buluşacak.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin koro ve orkestraları, yılsonu konserleriyle seyirci karşısına çıkıyor. Konserler dizisi Muratpaşa Belediyesi ana hizmet binasında bulunan kültür salonunda Şef Canan Kavut yönetiminde Muratpaşa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun konseriyle başlayacak. Konser 19 Nisan saat 20.30’da düzenlenecek.

Muratpaşa Belediyesi Gitar Orkestrası’nın sahne alacağı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konseri ise 22 Nisan’da gerçekleşecek. Belediye kültür salonundaki konser, saat 20.00’de başlayacak. Gülşah Kömür’ün solist olduğu konser Sevcan Tahtacı Çukur şefliğinde gerçekleşecek.

Muratpaşa Belediyesi ayrıca Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde bir hafta sürecek ‘DJ Kursu’ başlatıyor. 24-30 Nisan tarihlerinde düzenlenecek kurs, 12.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Başlangıç seviyesinde düzenlenecek kursta Dj’lik eğitimi Murat Aydın tarafından verilecek.