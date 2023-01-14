Murat Makar'dan stand-up gösterisi

Oyuncu Murat Makar’ın çocuklar için hazırladığı İnteraktif STAND-UP Gösterisi ‘İçimde Hayat Var’a çocuklar yoğun ilgi gösterdi.BURSA (İGFA) - Ekranların tanınan siması, Hamamcı Kazım olarak Şefkat Yerimdar’da rol alan 7’den 70’e herkesin sevgisini kazanan Murat Makar’ ın çocuklar için hazırladığı İnteraktif STAND-UP Gösterisi ‘İçimde Hayat Var’a çocukların ilgisi gözler görülmeye değerdi.

Ara tatilde, 7 ayrı gösterim ile toplamda 2 bin 500 çocukla buluşan İçimde Hayat Var ilk olarak LÖSEV yararına düzenlenen özel gösterim ile 10-11 Kasım tarihlerinde, Kaplan Okulları’nın Yıldırım & Üçevler & Nilüfer kampüslerinde sahnelendi. 12 Kasım tarihinde, Ankara Yenimahalle Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda Ankaralı çocuklarla buluşan İçimde Hayat Var 13 Kasım tarihinde, Bursa galasını Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirdi.

Gösteride çocuklar bir kan hücresinin vücuttaki yolculuğunu, Murat Abileri ile keyifli sohbetler ederek ve oyunlar oynayarak tamamladı. Gösteri sonrası birçok ebeveyn çocuğunun ilk defa sahne tecrübesi yaşadığını ve bundan duyduğu memnuniyeti aktardı. İçimde Hayat Var ilerleyen tarihlerde, Türkiye’de birçok farklı şehirde, binlerce çocukla buluşmaya hazırlanıyor. Bu hikâyede kahraman olmak isteyen, şimdiden yerini ayırtsın.