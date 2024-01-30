Minikler "Don Kişot" ile eğlenceye doydu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Sakaryalı miniklere yaşama dair çok önemli notları eğlenirken aktardığı tiyatro gösterilerinden sonuncusu “Bir Donkişot Macerası” AKM’de keyifli bir akşamın mimarı oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çocukların kişisel gelişimi ve sosyal yaşamlarına katkı sunmak adına her ay hazırladığı kültür sanat takviminde birbirinden güzel etkinliklere yer veriyor.

Tiyatro gösterileri, animasyon sahneleri, film gösterimleriyle yaşama dair çok önemli bilgileri aktaran Büyükşehir, miniklere özellikle aile, yardımlaşma, dayanışma, iyi bir insan olmak gibi olguları aşılıyor.

ÇOK ÖNEMLİ DETAYLAR VAR

Bu bilgi paylaşımı bazen bir tiyatro sahnesiyle, bazen ise bir film karesiyle gerçekleşiyor. Çocukları aynı zamanda sosyal yaşamın merkezinde tutmayı amaçlayan organizasyonların sonuncusu Adapazarı Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirildi.

2 ayrı seansta gerçekleştirilen tiyatro gösterisi Alışkan Tiyatro Ekibi tarafından sahnelendi. “Bir Don Kişot Macerası” başlıklı gösteride yılların eskitemediği “Don Kişot” karakteri üzerinden çok önemli çıkarımlar yapıldı.

TÜM SAKARYA’MIZI BEKLİYORUZ

Bazen kahkahalara boğulan, bazen durup düşünen ve bazen ise duygulanan minikler ile aileleri keyifli bir akşam geçirdi.

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Ocak Ayı Kültür Takvimimiz birbirinden anlamlı buluşmalarla sürüyor ve çocukların kişisel gelişimine katkı sunmak, onları toplumla iç içe sosyal ve iletişimi kuvvetli bireyler olarak yetişrirmek için büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Film, tiyatro, söyleşi, konferans, konserlerle süren etkinliklerimize tüm Sakaryalı kültür-sanat dostlarını bekliyoruz” denildi.

