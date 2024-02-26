Mihenk Taşları Nevşehir'e geliyor

Kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin sahneye konduğu; “Mihenk Taşları” adlı tiyatro oyunu, 18 Mart'ta Nevşehir’de sahnelenecek.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Kültür ve Sanat Günleri’ etkinlikleri kapsamında, milli mücadelenin anlatıldığı 'Mihenk Taşları' adlı tiyatro oyunu Nevşehirlilerle buluşacak.

Kurtuluş Savaşı'ndan kesitlerin anlatıldığı tiyatro oyunu 18 Mart 2024 Pazartesi akşamı saat 21.00’de Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.

Oyun için biletler Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde öğrencilere 5 TL yetişkinlere ise 10 TL Karşılığında satışa sunuldu.