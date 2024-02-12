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Mersin'in sinema sektöründe bilinirliği artacak

KÜLTÜR-SANAT 12.02.2024, 10:06
Mersin'in sinema sektöründe bilinirliği artacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin sinema sektöründe tanınırlığını artırmak ve sektörde cazibe merkezi haline getirmek amacıyla kurulan Mersin Sinema Ofisi, kent paydaşlarıyla bir araya gelmeyi sürdürüyor.Mersin (İGFA) - Mersin’de film çekmeyi planlayan tüm prodüksiyonlara yardım etmek amacıyla ‘Bir film şehri olarak Mersin’ sloganıyla kurulan Mersin Sinema Ofisi, kentte gerçekleştirilecek projeler için lokasyon, kaynak ve yaratıcı çözümler bulmayı hedefliyor. Yapımcılar için, izinler, şehir hizmetleri ve lojistik destek dahil olmak üzere tüm prodüksiyon ihtiyaçları için bir irtibat noktası haline gelecek Mersin Sinema Ofisi, kentin turizm ve ekonomisine katkı sağlayacak. Mersin Sinema Ofisi’nin detayları, fonksiyonları ve izlenecek yol haritasını belirlemek için sık sık bir araya gelen kent paydaşları, bu kez de Merkon binasında toplantı gerçekleştirdi. 

AKÇA: “MERSİN’İ SİNEMA SEKTÖRÜNDE LOKASYON MERKEZİ YAPMAK İSTİYORUZ”

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, Mersin’de sinema konusunda ciddi bir açık olduğunu ifade ederek, “Mersin’in ciddi bir tanınırlık sorunu var. Turizmde, arkeolojide, farklı konularda keza sinema konusunda da pek çok proje konusu. Konu Mersin’le alakalı bile olsa Mersin’in ismi bile geçmiyor” dedi.  Mersin Sinema Ofisi’nin “Kentte sinema endüstrisi olarak neler yapılabilir? Belediye bu işin neresinde olabilir, yatırımcıyla yapımcıyı nasıl birleştirebiliriz?” düşünceleri ışığında yola çıkarak oluşturulduğunu ve kenti sinema sektöründe lokasyon merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Akça, “Hakan Hocamız ve değerli ekip arkadaşlarımız bu konuda ciddi çalışmalarda getirdiler. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu paylaşım kurum paydaş ilişkileriyle çoğu konunun üstesinden gelebiliriz. Mersin özelinde tüm paydaşlar spesifik kurullarda birleştiğimizde güzel çalışmalar olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı

ERKILIÇ: “MERSİN BU ANLAMDA ÇOK CAZİP”

Mersin Sinema Ofisi Danışmanı Hakan Erkılıç ise, Türkiye’de sinema, reklam ve belgesel sektörünün çok büyük bir pastaya sahip olduğunu ancak Mersin’in bundan yeteri kadar pay alamadığını belirterek, Mersin Sinema Ofisi’nin de bu noktada devreye girerek Mersin’in hak ettiği değeri görmesine olanak sağlayacağını söyledi. Mersin’in her alanda potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çeken Erkılıç, “Adana prodüksiyonları yapılıyor. Mersin’e gelip çekim yapıyorlar ve burayı Mersin prodüksiyonu olarak görmüyorlar. Bunları dönüştürmek gerekiyor. Mersin’i yaratıcı endüstrinin bir parçası haline getirmek istiyoruz. Sinema sektörü için istenen her şey burada var. Dolayısıyla Mersin bu anlamda çok cazip” dedi.

“MERSİN’İN ÇEŞİTLİ PAYDAŞLARININ BUNA SAHİP ÇIKMASI GEREKİYOR”

İstanbul’daki dizi-film prodüksiyon şirketlerini Mersin’e çekmek istediklerinin altını çizen Erkılıç, “Mersin’de yapılacak film-dizi projelerinde kolaylaştırıcı rol oynamayı hedefliyoruz. Büyükşehir Belediyesi burada destekleri sağlamak, bunları yerine getirmek ve kentle İstanbul’daki sinema endüstrisi arasında bir köprü olmak, kolaylaştırıcı bir unsur olmak için önemli bir misyon üstlendi” ifadelerine yer verdi. Mersin’i cazip bir lokasyon haline getirmek, uzun metraj filmler, diziler, dijital platformlar dâhil reklamlar ve belgesellerin burada çekilmesini sağlamak istediklerini kaydeden Erkılıç, “Mersin’in tanıtımını yapmak, markalaşmasını sağlamak, küçük yapım şirketlerin büyümesini sağlamak ve genel olarak turizme ciddi bir şekilde katkı yapacağını düşünüyoruz. Mersin Sinema Ofisi aslında Mersin’in gelişimi ve imajını güçlendirmeye yönelik yoğun bir faaliyet yürütecek” dedi. Büyükşehir’in bu konuda öncü bir rol üstlendiğini aktaran Erkılıç, kentin her bir bileşenin bu konuya sahip çıkması gerektiğini söyleyerek, “Mersin’in çeşitli paydaşlarının buna sahip çıkması gerekiyor ki biz burayı sinema, televizyon yapımları için bir çekim alanı haline getirebilelim” diye konuştu.  

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