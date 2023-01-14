“Mersin Edebiyat Festivali” başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından “Karşılaşmalar” temasıyla bu yıl ilki düzenlenen “Mersin Edebiyat Festivali”nin açılışı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer’in de açılış programına katıldığı festivalde, 13-15 Ocak tarihleri arasında birbirinden değerli şair ve yazarlar ağırlanacak.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda 3 gün boyunca düzenlenecek atölyeler, şiir dinletileri ve söyleşilerle Mersin’de unutulmaz bir festivale daha imza atılacak.

Yazar Ahmet Ümit ve Onur Bilge Kula edebiyatseverlerle buluştu

“Mersinli Şair ve Yazarların Kitap Kapakları” isimli sergiyle start verilen festivalde; Prof. Dr. Onur Bilge Kula, “Mersin, Kültürel Çokluk, Kültürel Bellek, Yazınsal Üretkenlik” konulu konferans, yazar Ahmet Ümit ise “Bir Aşk Masalı” isimli söyleşisi ile Mersinlilerle buluştu.

Başkan Seçer, “Bir Aşk Masalı” söyleşisini dinledi

Başkan Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, festival kapsamında Mersin’e gelerek edebiyatseverlerle buluşan yazar Ahmet Ümit’in “Bir Aşk Masalı” söyleşisini dinledi. Ahmet Ümit, şölen havasında gerçekleştirilen edebiyat festivalinden dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “İnsanı insanlaştırmanın en iyi yollarından bir tanesi sanattır ve sanatın anası da edebiyattır” dedi. Başkan Seçer de festivale katılımından dolayı söyleşisi sonunda yazar Ahmet Ümit’e teşekkür ederek, plaket verdi.

Festivalin ilk gününde, ödül geçidi

Söyleşinin bitiminde edebiyatseverlerden kente kazandırılan festivalden dolayı övgüler alan Başkan Seçer, programın devamında ödül törenine geçti. Festival kapsamında; “Hikâyelerle Kuşaktan Kuşağa Mersin, Liseliler Anı-Hikaye Yarışması Ödülü”, “İçel Sanat Kulübü Rehber Aydın Şiir Ödülü”, “Sanat Edebiyat Derneği, İlyas Halil Öykü Ödülü” ve “2. Mersin Roman Ödülü” sahiplerine verildi.

“Mersin’i kültür, sanat, festival ve etkinlik kenti olarak görmekten mutluluk duyuyorum”

Adeta bir ödül geçidi havasında geçen törende Başkan Seçer tarafından, bu yıl 2.’si düzenlenen ‘Mersin Roman Ödülleri’ kategorisinde 1’inciliğe layık görülen yazar Can Çeliker’e ödülünü verdi. Festival coşkusunu tüm katılımcılarla birlikte yaşamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Seçer, “Mersin’i kültür, sanat, festival ve etkinlik kenti olarak görmekten mutluluk duyuyorum. Festivalimiz 3 gün sürecek. Öncelikle Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden öte ‘Mersine Değer Katanlar Kurulu’ (MEDEKA) bir emeğidir bu. MEDEKA; Mersin’in değerleri demek. Bu değerlerin, Mersin’in değerlerini açığa çıkartmak için ortaya çıkan bir oluşum demek. Aslında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve onun ötesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden önce bu etkinlikler ve festivaller için Mersin’in bu değerlerine teşekkür etmek, onları alkışlamak lazım. Her konuda oluşturdukları komitelerde yaptıkları çalışmalarla gerçekten Mersin’e değer katıyorlar. Bölgemizin en güzel kızı olarak yorumladığım, dünyanın en eski kenti, tarihin, kültürün, medeniyetin başkenti Tarsus’ta da böyle bir oluşum ihtiyacı duyduk. Hem MEDEKA hem Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) bugüne kadar şahane işler yaptılar” dedi.

“Siyasette var olduğum sürece sanata ve sanatçıya ayrı bir önem vereceğim”

Kendi yaşamında sanata ve sanatçıya farklı bir önem verdiğini ifade eden Başkan Seçer, “Benden şiir yazan bir şair olmaz. Benden roman yazan bir edebiyatçı da olmaz. Bu genetik kodlarımızda olan bir şey ama herkesten belediye başkanı olabilir. Onun için sanatçılara saygı duyuyorum. Belediye Başkanlığı yaptığım ya da siyasette var olduğum sürece sanata ve sanatçıya bugüne kadar olduğu gibi hayatımın sonuna kadar ayrı bir önem vereceğim” diye konuştu.

Türkiye’nin önemli bir siyasal süreçten geçtiğini belirten Seçer, “Bugünlerde sanatçılar olmazsa Türkiye’nin çöküşü çok daha fazla hızlı olurdu. Düşünür, yazar, çizer; onlar dönemsel olarak tutsak da olabilir ama mutlaka özgürlükleri gelecektir. Onların cesaretle korkmadan dünyanın en önemli diktatörlerinden, silahlarından ürkmeden fikirlerini açık açık ifade etmesi, toplumu uyarması hem bu insanları saygın kılıyor hem de bugün için Türkiye’de asla yok sayamayacağımız bu ülkenin çok değer verdiğimiz insanlarılar” diye konuştu.

“Misafirlerimizin, gittikleri yerlerde bu kenti yönetenlerin barış ve kardeşlik yanlısı olduğunu anlatmalarını istiyorum”

“Bu tür festivallerin artarak devam edeceğinin müjdesini verebilirim” diye Seçer, “İlk 4 yıl gelişen her türlü olumsuz koşulları olumluya çevirmek için gayret sarf ettik. Fena da işler yapılmadı Mersin’de. Hem belediyemizin bireysel hem kolektif çalışmalar oldu. Edebiyat Festivali de aslında Belediyemizin de içinde bulunduğu kolektif bir çalışma” dedi. Mersinli edebiyatseverlerin festivalde 3 gün boyunca dolu dolu etkinliklerle buluşacağını söyleyen Seçer, “Dışardan gelen misafirlerimiz çok güzel anılarla Mersin’den ayrılacak diye hissediyorum. Gittikleri yerde de Mersin’imizin güzelliğini, Mersin’in bir kültür ve barış kenti olduğunu ve bu kenti yönetenlerin barış, kardeşlik, birlik, beraberlik ve insanlık yanlısı olduğunu anlatmalarını kendilerinden istiyorum” dedi. Yarışmalarda ödül alan ve alamayan tüm yazarları, şairleri ürettikleri eserlerden dolayı kutlayan Başkan Seçer, töreninin sonunda ödüle layık görülen şair ve yazarlarla fotoğraf çektirdi.

Etkinliklerin ardından, düzenlenen kokteyl programıyla festivalin ilk günü sona erdi.