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Memduh Büyükkılıç kulakların pasını sildi

KÜLTÜR-SANAT 28.11.2022, 08:15
Memduh Büyükkılıç kulakların pasını sildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ‘Hikâyeleriyle Bir Ömürlük Şarkılar’ isimli programla, Kayserililere şiir ve müzik ziyafeti sunarken, Başkan Büyükkılıç da söylediği şarkı ile hünerlerini sergiledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kültür sanat etkinlikleri kapsamında edebiyat dünyasının usta ismi Hayati İnanç moderatörlüğünde gerçekleşen “Hikâyeleriyle Bir Ömürlük Şarkılar” programı ile konser ve şiir dinletisine katıldı. Başkan Büyükkılıç, ses sanatçısı Yıldırım Bekçi ile şarkı söyleyerek, düet de yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kültür ve sanat etkinliklerine verdiği anlayış hizmetiyle kentte düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Kayserililere keyifli zaman geçirme imkânı sağlamaya devam ediyor. 

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kültür Merkezi’nde edebiyat dünyasının usta ismi Hayati İnanç moderatörlüğünde konser ve şiir dinletisi düzenlendi. 

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, daire başkanları, müdürler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Edebiyatçı-yazar Hayati İnanç’ın yorumları, ses sanatçısı Yıldırım Bekçi’nin şarkıları ve yazar Ömür Ceylan’ın okunan eserlerin öncesinde şarkıların hikâyelerine dair anlatımlarda bulunduğu “Hikâyeleriyle Bir Ömürlük Şarkılar” programı, katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.

EDEBİYATÇILARDAN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Edebiyatçı-yazar Hayati İnanç, Başkan Büyükkılıç ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Onların güzel bakışlarıyla, kıymet vermeleriyle bu faaliyetler devam ediyor. Öyle ya Süleymaniye’yi yapacaksanız bir Sinan, bir Süleyman lazımdır. Sinan olsa da Süleyman olmasa olmuyor. Şahsınızda kurumlara, belediyeye, Kayseri’nin insanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.

Yazar Ömür Ceylan da “Büyükşehir Belediyemize, Sayın Başkanımıza, onun şahsında bu etkinliğe emek veren bütün arkadaşlarımıza çok teşekkürlerimi sunuyorum. Öykülerimiz, 70-75 yıllık bir süre içerisinde tamamı İstanbul’da yaşanmış, yadigârları aslında bizim zihnimizde halen yaşayan önemli simaların etrafında şekillenecektir” derken, adeta kulakların pasını silen bir konser veren ses sanatçısı Yıldırım Bekçi de, “Sizlerle beraber olmak benim için çok büyük mutluluk, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Sanatçı Yıldırım Bekçi, şarkı söylediği sırada sahneden inerek konukların yanına gelip, Başkan Büyükkılıç ile birlikte düet yaptı. Müzik alanında hünerlerini sergileyen Büyükkılıç, söylediği şarkı ile misafirlerden tam not alırken, salonu dolduran kalabalık Başkan Büyükkılıç’a alkışlarla destek verdi. 

Program sonunda sahneye çıkarak, katılımcılara çiçek takdim eden Başkan Büyükkılıç, “Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz, iyiki varlar. Allah ömür versin, dualarımız sizinle” diye konuştu.

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