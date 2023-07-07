Memduh Büyükkılıç'a kültürel ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde Kayseri’yi, ulaşımdan turizme, kültür sanattan spora, eğitimden sağlığa birçok konuda daha konforlu ve yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Başkan Büyükkılıç ise çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri ile istişarelerine devam ediyor.

Bu kapsamda, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve beraberindeki heyet, Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ankara'da yaptığı çalışmalar sonucunda Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun kurulmasına vesile olan Büyükkılıç, başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette misafirleri ile samimi ve sıcak bir ortamda sohbet ederek, kültür sanat ve turizm alanında kentte gerçekleştirilen ve planlanan projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Kayseri’nin kadim bir kültür mirasına ve doğal güzellikleri ile büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğuna değinen Başkan Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyesi olarak bu potansiyelin farkındayız ve en iyi şekilde değerlendirmek için kamu kurum ve kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Her önemli çalışmamızda olduğu gibi bu alandaki projelerimizde de emeği geçen idarecilerimize teşekkür ediyoruz. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve beraberindeki heyet belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için de kendilerine teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim” diye konuştu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve beraberindeki heyet de Büyükkılıç’a kültür sanat ve turizm alanındaki çalışmaları ve bu alana desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.