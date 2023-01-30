'Mavi gözlü dev' Beylikdüzü'nde anıldı

Beylikdüzü Belediyesi’nin 30. Adalet ve Demokrasi Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinliklerin son gününde Türk edebiyatının mavi gözlü devi Nâzım Hikmet anıldı.İSTANBUL (İGFA) - Rutkay Aziz ve Dolunay Soysert’in katıldığı “Nazım’ı Anlamak” isimli söyleşi Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

30. Adalet ve Demokrasi Haftası dolayısıyla usta isimleri Beylikdüzü’nde ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü çok özel bir yer. Adalet ve demokrasi haftası kapsamsında yapılan etkinliklerde aydın, ilerici ve insanlara ışık olmayı kendisine görev edinmiş önemli değerleri burada ağırlamak bizim için onur verici” dedi.

Söyleşide Rutkay Aziz ve Dolunay Soysert Nazım Hikmet’e ve onun yaşamına dair paylaşımlarda bulundu.

Rutkay Aziz, Nazım Hikmet’in bir dünya şairi olduğunu anımsatarak, “Aşkın, kavganın ve en önemlisi hasretin şairidir Nazım Hikmet. Ülkesini bu kadar seven, memleketini bu kadar özleyen insan sayısı çok azdır” ifadelerini kullandı.

Dolunay Soysert ise "Mavi Gözlü Dev" filmindeki ‘Piraye’ rolünü canlandırmasının kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, “Nazım Hikmet’i okumaya başladıktan sonra hep o şiirlerin kendime yazıldığını düşündüm. Bütün kadınlar da okurken bunu hissediyor muhtemelen. O atmosferi yaşamak, Piraye’yi hissetmek çok etkileyiciydi” diye konuştu.