Marifetli ellerin göz nuru sergisi

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) Ünye şubesinde eğitim gören kursiyerlere ait el emeği ve göz nuru çalışmaların yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.ORDU (İGFA) - Açıldığı günden bu yana binlerce kursiyeri sertifika sahibi yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK), birçok ilçede vatandaşların bilgi ve beceri yönünü geliştirmelerine, ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Birçok alanda eğitimler veren ORMEK’lerde yıl sonu sergisi ile kursiyerlerin eserleri de görücüye çıkıyor.

Bu kapsamda kurs merkezilerinden bir tanesi olan Ünye ORMEK’te kursiyerlerin eserlerinden oluşan yıl sonu sergisi açıldı.

BAŞKAN GÜLER: “ÜNYE’NİN VE ORDU’NUN TÜM GÜZELLİKLERİNİ DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUZ”

Sergi açılışında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ORMEK’lerin ‘Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu’ sloganının en iyi örneği olduğuna vurgu yaptı.

Ordu’nun güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini belirten Başkan Güler, “Güzel Ünye’nin güzel insanları burada çok güzel eserler ortaya çıkarıyorlar. Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu’da önce düşünerek bu eserleri gün yüzüne çıkaracağız. Aynı zamanda üretimini yapacağız ve bu güzelliklerde yarışacağız. Çünkü bu güzellikleri insanlığa sunmamız lazım. Bu ürünleri pazarladığımız yerlerimiz var. Yine bunun için yeni yerler açabiliriz. İnternet aracılığı ile bu ürünlerin satışını yapabiliriz. Amacımız bütün dünyanın Ordu ve Ünye’nin güzelliklerini görmesi. Her zaman sizin emrinizdeyim. Ne yaparsanız desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

KURSİYERLERDEN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Tüm kursiyerler adına bir konuşma yapan ORMEK kursiyeri Derya Çamoğlu ise, ORMEK’in açtığı kurslarla mesleki teknik, bilgi ve becerilerle donanmış bireyler yetiştirdiğini belirtti. Çamoğlu, çağın ihtiyaçlarına uygun eğitimler ve kurs imkanları ile yeni yeteneklerin ortaya çıktığını vurguladı.

ORME kursiyerleri de yıl sonu sergisi ile emeklerinin karşılığını aldıklarını ve ürünlerine ilginin yoğun olmasından dolayı mutlu olduklarını söylediler.

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANI TAVLI: “ORMEK, GENÇLERİMİZE VE KADINLARIMIZA ÖNEMLİ KATKILAR SUNUYOR”

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da konuşmasında Büyükşehir Belediyesi’nin Ünye’de faaliyetlerini yürüttüğü ORMEK’in gençlere ve kadınlara önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Yıl sonu sergisinin açılış programına Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, daire başkanları, STK temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda kursiyer ile davetliler katıldı.