Mardin’de kardeşlik rüzgarı esti

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Anadolu’da Kardeşlik Köprüleri Kuruyoruz” projesi kapsamında organize edilen Konser ve Folklor gösterisine katıldı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Anadolu’da Kardeşlik Köprüleri Kuruyoruz” projesi kapsamında organize edilen Konser ve Folklor gösterisi büyük bir coşkuya sahne oldu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Vali Mahmut Demirtaş, eşi Hanımefendi Beyhan Demirtaş, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların salonu hınca hınç doldurduğu program Trabzon Kadın Eğitim İstihdamı Artırma Derneği ve İpekyolu Kadın Kooperatifi Başkanı Bahar Kastan’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Açılış konuşmasının ardından kemençe eşliğinde Karadeniz yöresine özgü Horon folklor gösterisi sunuldu.

Def Rap adlı Grup’ta Mardin yöresine özgü şarkıları Türkçe, Kürtçe ve Arapça seslendirirken etkinliğe katılanlarda şarkılara eşlik etti.

Program; Trabzon-Maçka’da Astsubay Ferhat Gedik ile PKK’lı teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün hayatını anlatan "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminin müziğini yapan Ceren Ece Öksüz’ün Karadeniz yöresine ait şarkılarını seslendirdiği konser ile devam etti.

Vali Demirtaş, programın kapanışında yaptığı konuşmasında kardeşlik rüzgarının estiği gecede yaptığı konuşmada etkinliğin Anadolu’daki kardeşlik köprülerinin güçlendirilmesinde ciddi bir katkı sunacağına inandığını söyledi.

Bu yüzyılın Türkiye’nin yılı olacağını belirten Vali Demirtaş, “İçişleri Bakanlığımızın yaptığı bu proje çok güzel bir proje. Türkiye’nin her tarafını dolaşmamız lazım. Hepimiz kardeşiz. Biz kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz sürece hiç kimsenin sırtımızı yere getiremeyeceğine inanıyorum.” dedi.