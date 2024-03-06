Mardin'in hayranlık uyandıran tarihi Brezilya'da sergilendi

Brezilya Federal Bölgesi Renato Russo Kültür alanında Yaratıcı Sanat Fuarında Mardin tarihi çizimleri hayranlık uyandırdı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Dillerin, dinlerin kadim şehri taşların dile geldiği Mardin Brezilya Federal Bölgesi Renato Russo Kültür alanında Yaratıcı Sanat Fuarında sanatseverlerde hayranlık uyandırdı.

Kara kalem sanatçısı S.B. Oliviera, kara kalemle çizdiği Mardin'i fuar alanında sergiledi. Yıllar önce bir sosyal medya hesabı istenen siparişten etkilenen sanatçı Mardin'in şehir yapısının farklı olduğunu ve bu yüzden Mardin'i internetten araştırıp şehir hakkında araştırma yaptığını söyledi.

"Neredeyse dünyanın hiçbir yerinde olmayan medeniyet, kültür, dil ve dini inançların aynı şehirde yaşandığı öğrendiğimde bunları çizmek istedim" diyen Oliviera, "Bu sene Mart ayında düzenlenen fuar alanında Kardeşliğin birlikteliğini insanlara göstermek için etkinliğe Mardin sloganı ile katıldım. Fuarda karakalem ile çizilen resimler ziyaretçiler tarafından incelenip her resim için onlarca değişik soru soruldu. Açıkçası bu kadar ilgi beni de şaşırttı" dedi.