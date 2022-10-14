Mardin'de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, tiyatro gösterimleri kapsamında “Siyabend ile Xecê” ve “Kanlı Nigar” adlı tiyatro oyunlarını izleyiciler ile buluşturdu.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Van Devlet Tiyatrosu tarafından sergilenen “Siyabend ile Xecê” Süphan Dağı’nın sahip çıkıp büyüttüğü Siyabend ile Bey kızı, güzel Xecê’nin imkansız aşkını dile getirir.

Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun sergilediği “Kanlı Nigar” ise çok küçük yaşlarda zengin bir ailenin yanına hizmetçi olarak verilen Nigar’ın çektiği sıkıntılar ardından öcünü almak için erkek egemen dünyasına açtığı savaşı anlatmaktadır.

12 Ekim ve 13 Ekim akşamı sergilenen tiyatro oyunları; oyunculukları, konusu, sahne ve dekoru, müzikleri ile izleyicilerin beğenisini kazandı.