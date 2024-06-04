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Mardin 2. Uluslararası film festivaline ev sahipliği yapacak

7 bin yıllık tarihi geçmişi ve birçok medeniyetlere ev sahipliği yapan Mardin 2 Uluslararası film festivaline hazırlanıyor

KÜLTÜR-SANAT 04.06.2024, 11:12
Mardin 2. Uluslararası film festivaline ev sahipliği yapacak

7 bin yıllık tarihi geçmişi ve birçok medeniyetlere ev sahipliği yapan Mardin 2. Uluslararası film festivaline hazırlanıyor.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin, 5-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan 2. Uluslararası Film Festivali'ne dünya çapında nitelikli yapımların yanı sıra sanat ve sinema dünyasının tanınmış sima ve dizi sanatçılara ev sahipliği yapacak.
Tarih, Kültür ve İnançların buluştuğu, hoşgörü diyarı Mardin, ilki geçtiğimiz yıl gerçekleşen 2. Uluslararası Film Festivaline sahne oluyor. Mardinli ünlü yapımcı Ziki Sincar'ın kurucusu olduğu festival; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mezopotamya Sinemacılar Kültür Tanıtım Derneği tarafından düzenleniyor. Festival, 5 Haziran Çarşamba günü perdelerini Mardinli sanat ve sinemaseverlere açacak.

Dünyanın dört bir yanından nitelikli yapımları seyirciyle buluşturacak olan Mardin 2. Uluslararası Film Festivali, sadece filmleriyle değil, etkinlikleriyle de Mardinlilere sanat ve edebi söyleşileriyle de dolu dolu bir hafta yaşatacak. 
Sinema, Televizyon ve sanat dünyasının ünlü simalarını Mardinlilerle buluşturacak olan festivale, yurt dışından ve ülkemizin farklı şehirlerinden yoğun katılımın olacağı öğrenildi. Festivalin ilk günü, gündüz bölümünde;  Mardin Doğa Koleji Konferans Salonu'nda Saat 15:00'da 'Yerli Sinema Akımları' başlığı altında Çiğdem Tunç, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Yasemin Çekiç'in katılacağı söyleşi gerçekleşecek.  Aynı gün, Mardin AKM Vali Koçaklar Salonu'nda Saat 18:00'da birçok kitabın yazarı olan yazar Orhan Miroğlu'nun söyleşisi, TRT ile Matiate yapımını üstelediği Sesler ve Yüzler, Diyarbakır Anneleri Filmin gösterimi sahnenecek. İlk günkü etkinlikleri sinema ve televizyonda birçok film ve dizide de rol almış olan Amerikalı ünlü Oyuncu Wilma Elles'in sunumuyla gerçekleşecek.

Festivalin 2. Gününde ise; Televizyon ve sinema dünyasının tanınmış siması Ünlü Oyuncu Ufuk Özkan'ın Halka Açık ücretsiz şekilde sahneleyeceği Tiyatro gösterimi yer alırken; Siyaset, iş ve sanat dünyasından pek çok tanınmış ismin katılacak. Festivalin 3. ve son gününde ise kapanış etkinliğinin sunuculuğunu Nefise Karatay üstlenecek, Oyuncu Metin Yıldızın stendap gösterisi ile devam edecek. Medya Sponsorluğunu Kral Fm Radyo TV ile  Mardin Life Yayın Grubu'nun Üstlendiği Etkinlikte Sinema Film Söyleşileri, Halkın Katılımlarıyla  Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlük Binası (AKM) ile Mardin Doğa Kolejinde gerçekleştirilecek.

ÜNLÜ İSİMLER MARDİNLİLERLE BULUŞACAK

Festivalde Ali Sürmeli, Burçin Bildik, Şahin Kendirci, Metin Yıldız, Erkan Çelik, Adnan Koç, Sultan Sarohan, Çiğdem Tunç, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Esra Sönmezer, Burak Tamdoğan ve Murat Tatlı gibi ünlü isimler de yer alacak. Jüride ise ünlü yönetmen Alper Mestçi, Tümay Özokur, İlker Savaşkurt ve Buğra Kekik bulunacak.

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