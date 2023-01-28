Manisalı çocuklar Don Kişot İle güldü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Don Kişot’ isimli çocuk oyunu bu kez merkezde perde açtı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ‘Don Kişot’ adlı çocuk oyununu sömestr turne programı kapsamında sahnelemeye devam ediyor. İlçelerde perde açan ‘Don Kişot’ isimli tiyatro oyunu, bu kez de perdesini merkezdeki çocuklara açtı.

Dünya Klasikleri arasında yer alan Miguel Cervantes’in eserinin tiyatroya uyarlandığı ve Bartu Kaan Şensoy’un yönettiği yaklaşık 45 dakikalık çocuk oyununda, minikler oyunu kahkahalarla izledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenen oyuna minikler büyük ilgi gösterirken, oyunu dikkatli ve meraklı gözlerle izledi. Şehir Tiyatrosu’nun turne programı kapsamında 29 Ocak Pazar günü Selendi ve Kula ilçelerinde ‘Don Kişot’ sahnelenecek.