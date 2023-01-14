Manisa'da musiki ziyafeti

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Selim Öztaş Musiki Kulübü Manisa Korosu, Kültür Merkezi Lale Salonu’nda sahne aldı.MANİSA (İGFA) - Konserde, Türk Sanat Müziği’nin birbirinden seçkin eserleri Manisalılar için seslendirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Selim Öztaş Musiki Kulübü Manisa Korosu, Manisalılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Bizimle Şarkı Söyler Misiniz? İsimli konseri BESOT Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Köroğlu, Şube Müdürü Seyrani Kandemir, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur ve çok sayıda Manisalı takip etti. Türk Sanat Müziği’nin birbirinden seçkin eserlerinin Manisalılar için seslendirildiği gecede solist ve koristlerin performansı, Manisalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin sonunda Şube Müdürü Seyrani Kandemir tarafından Selim Öztaş’a çiçek takdim edildi.