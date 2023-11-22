Manisa'da 100. yıl anısına filografi sergisi

Manisa'da Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliği ile "Cumhuriyetimizin 100.Yıl Anısına Melda Konuk Filografi sergisi" Hafsa Sultan Şifahanesi Tıp Tarihi Müzesinde açıldı. Sergi 21 kasım ile 24 kasım tarihleri arasında açık olacak.MANİSA (İGFA) -Sergi açılışına Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Hafsa Sultan Şifahanesi Tıp Tarihi Müzesi Müdürü Doç.Dr. Kadir Adamaz, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emel Bayer, Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz, Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Hilal Akgül, Hafsa Sultan Şifahanesi Tıp Tarihi Müzesi Müdür Yardımcısı Semra Özdemir kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.

Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz "Tarihi Hafsa Sultan Şifahanesi Tıp Tarihi Müzesinde Cumhuriyetimizin 100.Yıl Anısına Melda Konuk Filografi sergisi açmak, Filografi sanatı tarihi müzede sergilemek çok önemli. Bu tarihi mekanda her ay bir adet el sanatları sergisi gerçekleştireceğiz. Bizlere destek veren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yıldıray Demirtaş'a sergide emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ise Cumhuriyetimizin 100. yılında, Cumhuriyetimizin 100.Yıl Anısına Melda Konuk Filografi sergisi açmak anlamlı ve önemli olduğunu söyledi. Yıldıray Demirtaş "Manisa'nın tarihte çok önemli yeri var. Manisa Şehzadeleri yetiştiren şehir. İyi ki bu toprakların evlatlarıyız. İyi ki kültürümüzü devam ettiriyoruz. Kadim medeniyetimizi gönül coğrafyamızdan geçmişten günümüze, günümüzden geleceğe bundan sonraki süreç içerisinde yaşatmak için emek veren bütün kardeşlerimize, sanatkarlarımıza ve Filografi sergisinin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Hafsa Sultan Şifahanesi Tıp Tarihi Müzesi Müdürü Doç.Dr. Kadir Adamaz ise " Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Yunusemre Halk Eğitim Merkezi ortak proje yapma konusunda görüşmelerimiz olmuştu. Bugün ilk projemizi gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu etkinliklerimizin devamı gelecek. Genel sergi yapmak istiyoruz. El sanatlarımız önemli. Kültürümüz önemli. Kültürümüze sahip çıkmamız gerekiyor. Sanat eserlerimiz kültürümüzün bir parçası. Müzemize gelen misafirlerimiz sergimizi de görme şansı yakalayacak" dedi.

Program kurdele kesimi ile devam etti ve daha sonra sergi gezildi. Filografi sergisi davetlilerden tam not aldı.