Maliyeci ressam eserleriyle hayran bırakıyor

Küçük yaşlarda başladığı resim sanatına olan aşkını, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun olmasına rağmen hiç bırakmayan genç ressam Kübra Nur Değirmen, kariyerine ressam olarak devam ediyor. Yaptığı muhteşem eserlerle sanatseverleri kendisine hayran bırakıyor.BURSA (İGFA) - Kübra Nur Değirmen, resmin büyülü dünyasına olan aşkını Üniversite'den mezun olduktan sonra da Türk ve yabancı ressamlardan aldığı eğitimlerle profesyonel olarak geliştirme fırsatı bulduğunu söylüyor. Resimdeki yeteneğini en üst seviyeye çıkarmak adına azimle çalışan ve bu sanatı sadece bir hobi olarak değil, aynı zamanda bir meslek olarak benimseyen Değirmen, çalışmalarına ve vermiş olduğu resim eğitimlerine kendi atölyesinde devam ediyor. Genç ressam, “Resim, benim için sadece renk ve çizgilerin birleşiminden ibaret değil; aynı zamanda derin anlamların ve duygusal zenginliklerin bir ifadesi. Sanatın büyüsü, duyguların sanata dönüşümüyle meydana gelir ve ben, her eserimle bu etkiyi yaşatmaya kararlıyım” diyor.