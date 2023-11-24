Malik Aksel tablosu, ‘100 yılın 100 Eseri’nde

Anadolu Ajansı tarafından Cumhuriyetin 100. yılında hayata geçirilen "100 Yılın 100 Eseri" projesi kapsamında hazırlanan sergide, Bursa Kent Müzesi koleksiyonunda bulunan ünlü ressam Malik Aksel’e ait Halay adlı sulu boya eser de yer aldı.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet’in 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı da ‘100 Yılın 100 Eseri’ projesi8i hayata geçirdi. Proje kapsamında "100 Yılın 100 Edebi Eseri", "100 Yılın 100 Sinema Eseri" ve "100 Yılın 100 Sanat Eseri" kitapları yayınlanırken, "100 Yılın 100 Mimari Eseri" ve "100 Yılın 100 Musiki Eseri"nin de yılbaşında yayınlanması planlanıyor.

Proje kapsamında usta edebiyatçılara ve eserlerine dair bilgi ve görsellerin yer aldığı "100 Yılın 100 Eseri" sergisinde ünlü ressam Malik Aksel’e ait Halay adlı sulu boya eser de yer aldı.

Bursa Kent Müzesi koleksiyonunda bulunan Malik Aksel imzalı tabloda suluboya tekniğinde yapılmış olan tabloda, figürler renk lekeleri şeklinde belirtilmiştir. Resmin sol tarafında elinde davul çalar vaziyette bir kişi ve onun hemen üst tarafında zurna çalan bir figür bulunuyor. Resmin sağ tarafında ise üç kişi halay çeker şekilde betimlenmiştir. Resimde mekan sarı lekelerle belirtilmiştir.