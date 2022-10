Luma Kısa Film Festi̇vali’nde ödüller dağıtıldı

Hayal ettiği̇ kısa film projelerini̇ gerçekleştirmek isteyen öğrencileri̇ desteklemek ve genç yetenekleri̇ teşvik etmek amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Luma Kısa Film Festi̇vali’nde ödüller sahiplerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - Festivalin son günü yönetmen, senarist ve oyuncu Ercan Kesal, oyuncu Kaan Urgancıoğlu ile yapımcı Suzan Güverte sektördeki deneyimlerini Yamaç Okur moderatörlüğünde öğrencilerle paylaştı.

Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü ve Ay Yapım’ın, hayal ettiği film projelerini gerçekleştirmek isteyen yetenekli gençleri desteklemek amacıyla 24 Ekim’de başlayan 2’nci Luma Kısa Film Festivali’nin son günü Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Yalnızca öğrencilerin katılabildiği yarışmada eserler ‘Kısa Film Yarışması’, ‘Kısa Film Senaryo Yarışması’ ve ‘Uzun Metraj Film Senaryo Yarışması’ olmak üzere üç farklı kategoride değerlendirildi. Festival boyunca kısa film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler ve atölye çalışmaları yapıldı. Ekin Koç ile “Oyunculuk”, Erdem Tepegöz ile “Oyuncu Yönetimi”, Armağan Lale ve Ceylan Özgün Özçelik ile “Film Yapım Sürecinde Yönetmen-Yapımcı İlişkisi”, Michael Önder ile “Senaryo Yazımında Dramatik İroni”, Mehmet Göksu ile “Color Nedir? Nasıl Yapılır”, Ali Kara ile “Kısa Film Senaryosu”, Arif Canpolat ile “Luma Desteğiyle Kısa Film Çekmek” ve Yamaç Okur ile “Yaratıcı Yapımcılık” konulu söyleşi ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

“BÖYLE BİR FESTİVALİN İKİNCİSİNDE BULUNMAK ÇOK BÜYÜK BİR KEYİF”

Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın, “Böyle bir festivalin ikincisinde bulunmak, öğrencilerimizin teoride öğrendiklerini uygulamaya geçirmiş olduğunu görmek bizim için çok büyük bir keyif. Üniversitelerin öncelikle görevi eğitimle ilgili temel bilgiler vermek ama bu doğrultuda temel bilgilerin uygulamaya geçmiş olmasını da sağlamak. Bu nedenle biz böyle etkinliklere çok önem veriyoruz ve katkılarınızdan dolayı tüm değerli katılımcılara, konuklara teşekkür ediyoruz” dedi.

URGANCIOĞLU: OYUNCULUKLA AŞK NEFRET İLİŞKİSİ YAŞIYORUM

Oyunculukla aşk nefret ilişkisi yaşadığını söyleyen Urgancıoğlu, “Oyunculuğu kafamda sık sık bırakıyorum. Bazı soruların cevabını verdikten sonra daha iyi yapabileceğimi düşünüp yeniden dönüyorum. Sonra yine tıkanıyorum ve yine bırakıyorum, yine geri dönüyorum. Bir noktada ise yönetmenlik yapmayı düşünüyorum. Çünkü oyunculuk yönetiminin bizim içimizdeki en zor kısım olduğunu ve empati kurulması en zor şahsiyetin de oyuncunun kendisi olduğunu düşünüyorum. Sahnenin önünde en büyük payeyi alıyormuş gibi gözükürken yaptığı şeyler çok şımarıkça gözüküyor. Ama çok çocukça bir şey yapan bir insandan aynı zamanda çok olgun davranmasını bekliyoruz. Bu konu üzerine çok kafa yorduğum için yönetmen olarak oyunculara yardımcı olabileceğimi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Yönetmen, senarist ve oyuncu Ercan Kesal ise öğrencilere hayatlarını çizerken ne gibi durumları dikkate almaları gerektiğinden, kendi hayat serüvenine kadar birçok bilgiyi paylaştı. Aynı zamanda bir hekim olan Kesal, öğrencilere şu önerilerde bulundu: “Ne yaparsanız yapın en iyi şekilde yapın. Uzmanlaşacağım diye yanı başınızdaki başka alanlara gözünüzü kapatmayın. Hayatınızdan edebiyatı, psikolojiyi, resmi, mimarlığı, arkeolojiyi, antropolojiyi, sosyolojiyi eksik etmeyin. Onlar tamamlayıcı unsurlar olmanın ötesinde sizin bu dünyayla kurduğunuz ilişkide anlam arayışınıza cevap olacak şeylerdir. Herkesin hikâyesi biricik, bizim bu anlattıklarımızdan kendinizce bir şeyler çıkartın ama sizin hikâyeniz size ait. Siz çok biricik, çok özel ve bir tanesiniz. Çözümünüz de sorununuz da size ait.” dedi.

“TELEVİZYONDA KALİTEYİ DÜŞÜREN EN ÖNEMLİ FAKTÖRLERDEN BİRİ DE ‘BAŞTAN İNANCI KAYBETMEK’”

Yapımcı Suzan Güverte de yapımcılığa giden süreçte birçok noktadan geçtiğini belirterek kendi yol ayrımın geldiğinde orada gerekirse tek başına yürümenin insanı başarıya götürdüğünü hayat hikayesinden kesitlerle öğrencilere anlattı. Yargı dizisinin idari yapımcısı Güverte, dizinin bu kadar etki yaratmasıyla ilgili, “Vermek istediğiniz mesajı 20 dakika da bir dijitalde, kırmızı halı yolculuğuna giden bir festivalde ya da bangır bangır bir televizyonda söylemek arasında hiçbir fark yok. Bence televizyonda kaliteyi düşüren en önemli faktörlerden biri de ‘baştan inancı kaybetmek’ olabilir.” diye ifade etti.

LUMA KISA FİLM FESTİVALİ’NDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Kısa film senaryo yarışmasında yönetmen, senarist, oyuncu Ercan Kesal, oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yapımcı Suzan Güverte, öğrencilerin kısa film senaryoları ve proje dosyalarını değerlendirdi. Finale kalan proje sahiplerinin ana jüriye yaptıkları sunum sonrasında seçilen üç kısa film projesine ayrı ayrı 20 bin TL “Kısa Film Yapım Desteği Ödülü” verildi. Bu ödüllerin sahipleri “Bakkal” kısa film projesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Tolga Özdemir, “Eksi Bir” ile İstanbul Üniversitesi öğrencisi Ömer Ferhat Özmen ve “Merhaba Anne Benim Adım Lou Lou” adlı projesiyle de Kadir Has Üniversitesi öğrencisi Atakan Yılmaz oldu.

Uzun metraj senaryo yarışması kapsamında ise deneyimli senaristler Ali Aydın, Gökhan Horzum ve Hakan Bonomo’dan oluşan jüri projeleri değerlendirdi. Yarışmada 10 bin TL’lik mansiyon ödülü “Nefes” adlı senaryosuyla Işık Üniversitesi öğrencisi Abdullah Şahin’e verilirken, 20 bin TL’lik ‘En İyi Uzun Metraj Ödülü’nü “Sudan Sebepler” adlı senaryosuyla İstanbul Üniversitesi öğrencisi Muhammed Ozan Talay aldı.

Yeditepe Üniversitesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü öğretim üyeleri ile Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü Yönetim Kurulu’nun ön jüriyi oluşturduğu kısa film yarışmasında senarist ve yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, oyuncu Ekin Koç ile yönetmen Michael Önder’den oluşan ana jüri üyeleri yılın en iyi on öğrenci filmini belirledi. Ayrıca bu on film içinden 10 bin TL’lik ‘Jüri Özel Ödülü’ “Karıncanın Ayak İzleri” adlı kısa filmiyle Çukurova Üniversitesi öğrencisi Ümit Güç’e, 10 bin TL’lik Mansiyon ödülü ise “Faces” kısa filmiyle İstanbul Bilgi Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Zeynep Demirhan’a, 15 bin TL’lik ‘En İyi Kısa Film Ödülü’de “İntihar Bekçisi” kısa filmiyle Mersin Üniversitesi öğrencisi Selin Aktaş’a verildi. Festival kapsamında on filmlik seçkide ödül alamayan kısa filmlere de 2.000'er TL'lik gösterim ücreti veriliyor.