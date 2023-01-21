Lise Medeniyet Akademisi'nde Yusuf Kaplan zamanı

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lise Medeniyet Akademisi’nin düzenlediği Atabey Gençlik Söyleşileri’ne yazar Yusuf Kaplan konuk oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademisi, Atabey Gençlik Söyleşileri’yle gençleri önemli isimlerle buluşturmaya devam ediyor.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde moderatörlüğünü Orhan Karaağaç’ın yaptığı, yazar Yusuf Kaplan’ın ise konuşmacı olarak katıldığı Atabey Gençlik Söyleşileri’ne öğrenciler ve aileler büyük ilgi gösterdi.

“HERKESE DİZ ÇÖKTÜRDÜLER, BİZE DİZ ÇÖKTÜREMEDİLER VE ÇÖKTÜREMEYECEKLER”

“Çağrısı Çağını Kuracak Bir Gençlik” başlığıyla düzenlenen programda konuşan Yusuf Kaplan, “Tarihin akışını değiştirmiş bir ümmetiz biz. Öyle bir milletin çocuklarıyız aynı zamanda. Bin yıl dünya tarihini biz yaptık. Selçuklu ve Osmanlılarla birlikte tarihin akışını değiştiren bir yolculuk yaptık. 200 senedir bir darbe vurdular, çok feci şekilde üzerimize geldiler. Şu an tarihten çekildik ama hayattan çekilmedik, bu dünyadan çekilmedik. Herkese diz çöktürdüler, bize diz çöktüremediler ve çöktüremeyecekler.” dedi.

“KONYA BÜYÜKŞEHİR TÜRKİYE’DE EN İYİ ÇALIŞAN BELEDİYELERDEN BİRİSİ”

Kaplan, Türkiye dışındaki Osmanlı coğrafyasında Osmanlı şehirlerinin hala yaşadığına vurgu yaparak şöyle devam etti: “Ben mesela muhsin şehir dediğim zaman Semerkand’ı anlıyorum. Muttaki şehir dediğim zaman Buhara’yı anlıyorum. Bunu çoğaltabiliriz. Estetik şehir, ahlaki şehir, ahlaklı şehir bunları anlıyorum. İslam medeniyetinde bu anlamda müminin bütün özelliklerini taşıyan şehirler var. Ama şu anda bizim şehirlerimize bir isim versek ne deriz bilmiyorum yani. Konya’da bir şey yapmaya çalışan insanlar var. Konya’da Bilgehaneler var. Allah’tan oraları gezdik de biraz moralim düzeldi. Konya Büyükşehir Belediyesi hakikaten Türkiye’de en iyi çalışan belediyelerden birisi.”

“ÜLKENİN GELECEĞİ GÜZEL ŞEHİRLER İNŞA ETMEKLE MÜMKÜN”

“Eğer şehir inşa edemiyorsanız insan yetiştiremezsiniz.” diyen Kaplan, “Ülkenin geleceği güzel şehirler inşa etmekle mümkün. Tabi o şehirleri inşa edecek insanları yetiştirmek lazım ilk önce. Çünkü şehir olmadan medeniyet olmaz. Din, Medine ve medeniyettir. Yani; Mekke + Medine = Medeniyettir. Bu çok önemli bir şey.” ifadelerini kullandı.