Kütahya'da 'Zanaat ve Halk Sanatları' bu konakta deneyimlenecek

Kütahya Belediyesi'nin proje sahibi olduğu, Kütahya Valiliği, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, Kütahya Çiniciler Fotoğrafçılar ve El Sanatları Esnaf Odası, Güzel Sanatlar ve Edebiyat Derneği ile Kültür ve Sanat Derneği’nin paydaşları olduğu Kütahya Zanaat ve Halk Sanatları Deneyimleme Konağı hizmete açıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Mülkiyeti Kütahya Belediyesi2ne ait olan ve Zafer Kalkınma Ajansı’nın hibe desteğiyle restorasyonu tamamlanan konakta, zanaat ve halk sanatları atölyeleri yer alacak.

Kütahya Zanaat ve Halk Sanatları Deneyimleme Konağı’nda turistlerin, öğrencilerin ve halkın deneyimleme yapabileceği atölyeler yer alacak ve üretim, tanıtım, satış faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Paşam Sultan Mahallesi Kurşunlu Sokak'ta yer alan Kütahya Zanaat ve Halk Sanatları Deneyimleme Konağı’nın açılışını gerçekleştiren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Eğer birlik olursak bu şehrin yapamayacağı, aşamayacağı hiçbir engelin olmadığını görüyoruz. Bunlar güzel örnekler. İnşallah bundan sonra da bu tür tarihi yapılarımızı şehrimize değer katacak şekle dönüştürür, restorasyonunu yapar ve yine şehrin lehine kullanırız” dedi.

Zafer Kalkınma Ajansı'nın açmış olduğu fasıldan yararlanmak üzere mülkiyeti belediyemizde olan eski konağın restore edilerek toplam 1 milyon 903 bin lira bedelle 2020 yılında yapılan ihale sonucunda 1 milyon 331 bin lirası Zafer Kalkınma Ajansı tarafından hibe edildiğini hatırlatan Başkan Işık, "571 bin 799 lirası da belediyemizin bütçesinden karşılanarak bu restorasyon tamamlandı. Söz konusu konağımıza ait projenin ortakları; Kütahya Valiliğimiz, Dumlupınar Üniversitemiz, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odamız, Kütahya Çiniciler Fotoğrafçılar ve El Sanatları Esnaf Odamız, Güzel Sanatlar ve Edebiyat Derneğimiz ile Kültür ve Sanat Derneğimiz bizim paydaşlarımız oldu. Bu paydaşlarımızla beraber burada Zafer Kalkınma Ajansımızın desteğiyle turizm altyapısının geliştirilmesi ve mali destek programı kapsamında 2020 yılında hibe almaya hak kazanan projemizle yaratıcı ve kültürel endüstrilerin turizme entegrasyonunun sağlanması amacıyla mülkiyeti belediyemize ait olan Paşam Sultan Mahallesi Kurşunlu Sokaktaki 300 metrekare kapalı, 70 metrekare bahçe alanı bulunan tarihi ve tescilli yapımız proje kapsamında restore edilerek gerek hemşehrilerimizin gerek sanatçılarımızın gerekse öğrencilerimizin Kütahya’yı Kütahya yapan UNESCO nezdinde Yaratıcı Şehirler Ağı’na girmesine vesile olan zanaat ve halk sanatlarının nasıl icra edildiği burada gösterilecek. Yani burası bir uygulama atölyesi gibi çalışacak" diye konuştu.

Çiniyi, sim sarmayı, seramiği ve gümüş işlemeyi merak eden insanlarımız bu konakta aradıklarını bulabileceklerini kaydeden Başkan Işık, "Zanaatçı ve sanatçılarımıza atölyeleri tahsis ederek turistlerin, öğrencilerin ve halkın deneyimleme yapabileceği atölyelerin bulunduğu ve aynı zamanda bu atölyelerin üretim, tanıtım ve satışına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirildiği Kütahya Zanaat ve Halk Sanatları Deneyimleme Konağımızı bugün açıyoruz. Bugüne kadar konağın restorasyonunda emeği geçen yüklenici firmanın çalışanı işçi kardeşlerimiz başta olmak üzere belediyemizin Etüd Proje Müdürlüğü çalışanları ve diğer tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.