Kütahya'da şiir ve sanat festivali

Kütahya Belediyesi'nin organize ettiği, şair, ozan, dansçı ve sanatçının katıldığı 1. Uluslararası Şair Şeyhi Şiir ve Sanat Festivali, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın katıldığı törenle açıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, hemşehrilerilerinin ilgisini ve beğenisini kazanacak organizasyonlara imza atmaya devam ediyor. Kütahya Belediyesi'nin organize ettiği, birçok ülkeden ve ülkemizin çeşitli illerinden şair, ozan, dansçı ve sanatçının katıldığı 1. Uluslararası Şair Şeyhi Şiir ve Sanat Festivali, Vali Vekili Mustafa Demir, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve il protokolünün katıldığı törenle açıldı. Bugün ve yarın da Kütahya Belediyesi'nin önünde devam edecek festival kapsamında şiir dinletileri, solo ve grup halk oyunları, sinema sanatçıları, birçok ilimizden ve Makedonya, Gürcistan, Ahıska, Kazakistan ile Özbekistan’dan gelen şair ve ozanlar performanslarını Kütahyalıların beğenisine sunacak.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kütahya’mız, UNESCO tarafından zanaat ve halk sanatları alanında yaratıcı şehirler ağına alınan Türkiye’nin ilk şehri. 2017 yılında alındı, bizden sonra da Bursa aynı kategoride yaratıcı şehir oldu. Bu, Kütahya’nın dünya çapında bir kültür ve sanat şehri olduğunun tescilidir. Bunu zaman zaman tekrarlıyorum çünkü benim çok kıymetli, sevdiğim, saydığım değerli hemşehrilerim bunu sıradan bir ünvanmış gibi görüyor ama inanın uluslararası etkinliklerde, yurtdışına çıktığımızda, Kütahya’nın belediye başkanı olduğumu ifade ettiğimde insanların gösterdiği saygıdan, sevgiden şehrimizin ne kadar kıymetli, ne kadar önemli ve ne kadar büyük olduğunu anlıyorum” ifadelerini kullandı.

Festivalin ilk gecesinin sonunda Vali Vekili Mustafa Demir ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, geceye değer katan sanatçılara hediyelerini takdim ederek teşekkürlerini iletti.

1. Uluslararası Şair Şeyhi Şiir ve Sanat Festivali, bnugün ve yarın saat 20.00’dan sonra Kütahya Belediyesi'nin bahçesinde Kütahyalılarla buluşmaya devam edecek.