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Kurtuluş Savaşı Müzesi 4 gün ücretsiz ziyarete açık

KÜLTÜR-SANAT 26.10.2023, 13:23
Kurtuluş Savaşı Müzesi 4 gün ücretsiz ziyarete açık

Kurtuluş Savaşı Müzesi, bugünden itibaren 30 Ekim'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.ANKARA (İGFA) -  TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin ilan edildiği bina olan I. TBMM - Kurtuluş Savaşı Müzemizi, 26-30 Ekim tarihleri arasında ücretsiz ziyaret edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, müzenin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 29 Ekim'i 30 Ekim'e bağlayan gece boyunca da yine ücretsiz olarak ziyarete açık olacağı bildirildi.

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