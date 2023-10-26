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Kurtuluş Savaşı Müzesi 4 gün ücretsiz ziyarete açık
KÜLTÜR-SANAT 26.10.2023, 13:23
Kurtuluş Savaşı Müzesi, bugünden itibaren 30 Ekim'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.ANKARA (İGFA) - TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin ilan edildiği bina olan I. TBMM - Kurtuluş Savaşı Müzemizi, 26-30 Ekim tarihleri arasında ücretsiz ziyaret edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, müzenin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 29 Ekim'i 30 Ekim'e bağlayan gece boyunca da yine ücretsiz olarak ziyarete açık olacağı bildirildi.
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