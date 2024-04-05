Kur’an ayında Kur’an sergisine büyük ilgi

Talas Belediyesi Tıpkı Basım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Sergisi, Ramazan ayıyla birlikte ziyaretçi akınına uğradı. Birbirinden değerli eserlerin yer aldığı sergiyi açıldığı iki yıl öncesinden bugüne kadar ziyaret edenlerin sayısı 50 bini geçti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - İki yıl önce Kadir Gecesi gününde açılan sergi yaklaşık 51 bin 107 kişi tarafından ziyaret edildi. Ziyaretçiler arasında Talas Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında Kayseri’ye gelen tasavvuf müziğinin önemli isimleri Ahmet Özhan, Halil Necipoğlu ve Mehmet Kemiksiz gibi sanatçılar da yer aldı.

Sergiyi gezerek eserleri inceleyen sanatçılar, duydukları hayranlıkları ifade ederken, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

Tablakaya Mahallesi’ndeki Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi’nde yer alan sergide Hz. Osman'ın okurken şehit edildiği mushaf başta olmak üzere Şeyh Hamdullah Efendi’nin II. Bayezid dönemine ait 1499’da istinsah ettiği eseri ile Ahmet Karahisari'nin Kanunî Sultan Süleyman'ın talebi üzerine ilk 220 sayfasını yazdığı ve daha sonra öğrencisi Hasan Çelebi'nin 1584-87 yıllarında tamamladığı Kur'an'ı Kerim gibi birbirinden kıymetli birçok eserlerin tıpkıbasımları sergileniyor. Ayrıca, hat sanatında kullanılan tarihi araç gereçler de sergide yer alan ürünler arasında bulunuyor.