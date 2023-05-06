Konya Şehir Tiyatrosu'ndan Mevlana anısına Barsisa

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Hazreti Mevlana’nın 750. Vuslat Yılı anısına “Barsisa” adlı oyunu seyircisiyle buluşturdu.KONYA (İGFA) - hazreti Mevlana’nın 750. Vuslat Yılı ve Konya’yı teşriflerinin 795. Yılı etkinlikleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından Barsisa adlı oyunun ilk gösterimi gerçekleştirildi.

Hz. Mevlânâ’nın bir anlatısından yola çıkılarak yazar Tolga Özenç Özençel tarafından kaleme alınan ve Hakkı Kuş tarafından yönetilen “Barsisa” adlı tiyatro oyununun Selçuklu Kongre Merkezi’nde sahnelenen ilk gösterimi Konyalı tiyatroseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Hazreti Mevlana’nın yorumları eşliğinde ilerleyen dram türündeki oyunda; kendini insanlığa ve onların hastalıklarını iyileştirmeye adamış bir karakterin şeytan ile imtihanı konu ediliyor. Derin mantığı, görsel-işitsel çeşitliliği ve sanatsal-estetik zenginliği ile çarpıcı bir hikaye sunan Barsisa, izleyiciden tam not aldı.