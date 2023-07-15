Konya Şehir Tiyatrosu'ndan 15 Temmuz’a özel oyun

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Prof. Dr. İskender Pala’ya ait “Nizamülmülk” adlı eseri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel olarak sahneledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Prof. Dr. İskender Pala’ya ait “Nizamülmülk” oyununu 15 Temmuz özel gösterimiyle yeniden sahneye taşıdı.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde sahnelenen, yönetmenliğini Tolga Özenç Özençel’in üstlendiği “Nizamülmülk” adlı oyun; Büyük Selçuklu Devleti’nin Sultanı Melikşah ve Vezir Nizamülmülk’ün Hasan Sabbah’ın liderliğini yaptığı Bâtınilerin gerçekleştirmiş olduğu saldırı ve suikastlara karşı verdiği savaşı konu ediniyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel gösterimi gerçekleştirilen oyun, ihanetin ve devlet içine çöreklenmiş odakların zamanlar farklı olsa da hep aynı yollarla iktidarı ele geçirme planlarını ve onlara karşı verilen mücadeleyi etkileyici bir dille seyirciye aktarıyor.

2 perde ve 100 dakikadan oluşan oyun bitiminde görüşlerini paylaşan tiyatroseverler, “Nizamülmülk” oyununu çok beğendiklerini belirterek, böyle güzel etkinlikleri kendileriyle buluşturan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Nizamülmülk oyunu, 15 Temmuz Cumartesi günü 15.00 ve 20.00 seanslarıyla da Selçuklu Kongre Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.