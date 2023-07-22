Konya Şehir Tiyatrosu “Barsisa”yı Uşak'ta oynadı

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Hazreti Mevlana’nın 750. Vuslat Yılı ve Mevlana Yılı anısına hazırladığı “Barsisa” adlı oyunla Uşak Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5. Uluslararası Tiyatro Festivali’ne katıldı.UŞAK (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Hazreti Mevlana’nın 750’nci vuslat yılı anısına sahnelediği “Barsisa” adlı oyunu bu kez Uşaklı sanatseverler için sahneledi.

Uşak Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Tiyatro Festivali’ne “Barsisa” adlı eserle katılan Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Uşaklı tiyatroseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

“Barsisa” adlı oyunu izleyen Uşaklı tiyatroseverler, oyunu çok beğendiklerini ifade ederek Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yazar Tolga Özenç Özençel tarafından Mevlana’nın bir anlatısından yola çıkılarak kaleme alınan “Barsisa” Uşaklı sanatseverlerden tam not aldı. Mevlana Yılı anısına hazırlanan oyunda, kendisini insanlığa ve onların hastalıklarını iyileştirmeye adamış bir karakterin şeytanla imtihanı anlatılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun, Hazreti Mevlana’nın 750. Vuslat Yılı anısına hazırladığı “Barsisa” adlı oyun daha önce de Denizli’de düzenlenen 35. Uluslararası Tiyatro Festivali’nde sahnelenmişti.