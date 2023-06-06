Konya hatıratlarına yenileri eklendi

Konya’nın son yüz yılına ışık tutacak “Bana Konya’yı Anlat” hatırat serisini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, birbirinden değerli isimlerin yaşam öykülerini kültür ve sanat hayatına kazandırmaya devam ediyor.KONYA (İGFA) - “Bana Konya’yı Anlat” Hatırat Serisi'nde üç kitap daha yayımlandı.

Serinin altıncı kitabı Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’nun hayatının anlatıldığı “Yaşayan Konya Hafızası Prof. Dr. Saim Sakaoğlu” adlı kitap oldu. Serinin yedinci kitabı ise Mehmet Ali Uz, Hüseyin Öksüz ve Recai Kıcıkoğlu’nun Konya hatıralarının ve hizmetlerinin anlatıldığı “Yaşayan Konya Hafızaları” ismini taşıyor. Bu iki kitabı yazar Ahmet Kuş kaleme aldı. Serinin sekizinci kitabı olan ve Konya şehir kültürünü anlatan “Hayat Öyküleriyle İsmail Detseli” kitabı ise Hakkı Biçer tarafından kaleme alındı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptıkları faaliyetler ve yayınladıkları eserlerle şehrin kültür ve sanat hayatına önemli katkıda bulunduklarını ifade ederek, bu amaçla başlattıkları “Bana Konya’yı Anlat Hatırat Projesi”nin başarıyla devam ettiğini söyledi.

Hatırlanacağı gibi, Konya’nın yakın tarihine ışık tutan “Bana Konya’yı Anlat” adlı hatırat serisinde daha önce “Asırlık Bir Konya Çınarı Halil İbrahim Sayar”, “Ebü’l Vefa İhsan Kayseri”, “Konya Şehir Kültürü ve Hüseyin Üzülmez”, “Yaşayan Konya Hafızaları Yusuf Küçükdağ, Derviş Hasan Yügrük, Kemal Pekçağlar” ve “Yaşayan Konya Hafızaları Esin Çelebi Bayru, Hatice Nuran Aker, Saime Yardımcı” isimli kitaplar yayınlanmıştı.